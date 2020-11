De Magistris: "Lockdown? No a misure drastiche, il Governo deve immettere liquidità"

Si dice "preoccupato" Luigi de Magistris, e questo "sia per i contagi che aumentano, sia per le tensioni sociali". "Ma arrivare adesso a un lockdown sarebbe una sconfitta". Così il sindaco di Napoli in un'intervista a Repubblica.

Il sindaco fa sapere di aver chiesto al Governo, insieme al primo cittadino di Milano Beppe Sala, "di decidere insieme ai sindaci quali misure adottare". Un "provvedimento drastico come quello adottato a marzo può essere evitato - è il pensiero di de Magistris - Il contesto è diverso. Allora il nemico arrivava alle spalle, non avevamo neppure le mascherine. Ora possiamo considerare soluzioni diverse per aziende, cantieri, attività produttive, applicando misure molto rigide, senza il blocco totale. Ma a condizioni ben precise".

Serve però - spiega ancora il sindaco partenopeo - che il Governo immetta "subito liquidità" per "consentire ai sindaci di assumersi le loro responsabilità intervenendo per aiutare chi è stremato dalla crisi", chiedendo "rispetto per i cittadini che sono le vittime di questa situazione e non possono essere trattati come colpevoli. Basta terrorismo. Anche perché comincio ad ascoltare persone che preferiscono ammalarsi piuttosto che non riuscire a mettere il piatto a tavola".