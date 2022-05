De Magistris in piazza a Montecitorio: "Qui per presentare la nostra proposta di pace"

Luigi de Magistris a Roma per dire no alla guerra e stop all'invio delle armi. L'ex sindaco di Napoli è stato in piazza a Montecitorio per un'iniziativa insieme alla componente "Manifesta".

“Stamane davanti al Parlamento per dire no alla guerra, per lo stop all’invio delle armi e per presentare la nostra proposta di pace. Deputate di ManifestA e fronte pacifista, unite e uniti per la pace e per la soluzione diplomatica della guerra che deve cessare non con le armi del vincitore ma con la diplomazia dei giusti", scrive de Magistris sui social.