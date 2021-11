Studenti di Napoli inondano de Magistris di messaggi sui social, lui li ringrazia: "Vi voglio bene"

"Care ragazze e cari ragazzi miei, mi state inondando di messaggi di affetto. Grazie di cuore. Vi voglio bene. Il vostro Sindaco per sempre". Così, in una storia su Instagram, l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha voluto rispondere ai tanti messaggi che gli studenti napoletani gli hanno inviato sui social nelle ultime ore.

L'ex primo cittadino partenopeo ha condiviso nelle sue storie sul noto social network tantissimi dei messaggi ricevuti dopo l'annuncio del Comune di Napoli che le scuole sarebbero rimaste regolarmente aperte in città nella giornata di oggi nonostante l'allerta meteo arancione.

Non sono mancati i messaggi ironici e divertenti di alcuni studenti che rimpiangono l'ex sindaco per la mancata chiusura delle scuole, mentre altri hanno voluto spiegare il motivo della loro riconoscenza nei confronti di de Magistris.

"L'unico a pensare alla incolumità degli studenti. Ci manca sindaco. Rimarrà sempre l'unico ad aver dato voce a noi ragazzi. Grazie", scrive qualcuno.

"Lei c'è sempre stato, era lì, a fare il suo lavoro, a salvaguardare la nostra salute, a metterci al primo posto sempre. Abbiamo tutti provato un vero e proprio amore nei suoi confronti e non scherzo. Ma che ne sanno di quella sensazione, quell'incredibile spensierata e magnifica gioia quando arrivava la notifica 'de Magistris ha pubblicato qualcosa sul suo stato'. In quel momento, anche senza aver guardato la sua storia, sapevamo che il giorno dopo non saremmo dovuti andare a scuola con tempeste e raffiche di vento. E' stato il nostro supererore e lo ricorderemo per sempre. Ci rincontreremo, sempre a sua disposizione", scrivono gli studenti di una classe del Liceo Pasquale Villari.