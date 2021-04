De Magistris su Maresca: "Fa campagna elettorale con la toga, una cosa mai vista"

Luigi de Magistris, intervenuto a Radio Crc, è tornato sulla possibile candidatura a sindaco di Catello Maresca, attualmente sostituto procuratore generale di Napoli.

"C'è un'anomalia ma, quando non si mette riparo, le anomalie vengono vissute quasi con normalità. Io è una trentina d'anni che sono nelle istituzioni e una cosa così non l'ho mai vista", ha detto il sindaco di Napoli.

"Un magistrato che la mattina indossa la toga e quindi indaga, fa processi e chiede condanne, e contestualmente stringe accordi politici, fa campagna elettorale e incontra persone – ha aggiunto de Magistris – io non l'ho mai visto, ma mi preoccupa che questo venga considerato normale. Il Csm pare non dica nulla, nel resto delle istituzioni quando parli a quattr'occhi sono tutti esterrefatti, ma tutti poi accettano come fosse qualcosa di ineluttabile. Qui è in gioco l'istituzione forse più importante sul profilo dell'immagine, la magistratura, e del dubbio che viene alle persone sull'imparzialità, l'indipendenza, la correttezza dei rapporti. Tutto questo fa male a chi crede nell'importanza fondamentale delle istituzioni e nella credibilità che devono avere".