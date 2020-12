De Magistris: "Criticato per essere andato in tv, ma io dovevo accendere un faro sui nostri ospedali"

"Nei mesi scorsi sono stato in alcuni casi criticato per essere andato in tv a denunciare ciò che stava accadendo nella nostra città e nella nostra regione. 'Stai sempre in tv' ...dicevano. Eppure chi, se non il sindaco, poteva funzionare da megafono per i cittadini? Dovevamo accendere un faro sui nostri ospedali: lo dovevamo ai nostri medici, agli infermieri, ai nostri malati. Far credere alle persone che le mie denunce fossero attacchi meramente personali è stato semplicemente il frutto di una campagna politica messa in campo da chi non voleva che determinate cose uscissero fuori. La gente talvolta ci ha anche creduto, purtroppo". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in un post pubblicato su Facebook, parlando della sanità campana.

"Per chi se la fosse persa, Report, trasmissione seria ed autorevole, ieri sera ha parlato del 'miracolo' Campania, portando alla luce criticità gravi che da tempo sosteniamo. Ora valutate voi. Avrei preferito, chiaramente, avere torto marcio", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.