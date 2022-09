De Magistris: "Napoli esempio di gestione dei rifiuti, ma in Italia non si vuole svoltare"

Il leader di Unione Popolare Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, ha portato Napoli come esempio di gestione dei rifiuti.

"Sull'ecologia ci vuole tempo - ha detto intervistato da Corriere Tv - non si fa tutto dall'oggi al domani per riparare anni di disastri precedenti. Sui rifiuti, noi a Napoli abbiamo risolto con una filiera pubblica di smaltimento. Non abbiamo voluto altri inceneritori, abbiamo chiuso le discariche, fatto i porta a porta, la raccolta differenziata e il trattamento del rifiuto in maniera diversa".

"Potremmo avere autosufficienza energetica, abbiamo tutto - ha proseguito il leader della coalizione di sinistra - Già se mettessimo il solare obbligatorio in tutti gli edifici pubblici. Ma non si vuole svoltare...".