Tasse, de Magistris: "Basta dipingere i napoletani come furbetti. Il principale evasore? La Federico II"

“Il maggior evasore di tasse di Napoli è l’Università Federico II con un debito di ben 13,8 milioni di euro”. Luigi de Magistris, ex sindaco della città, su Instagram sottolinea quanto sia sbagliato raccontare di Napoli come popolata da furbetti, laddove sono per prime le istituzioni a non pagare quanto spetta a Palazzo San Giacomo.

Nell'attaccare la Federico II, l'ex primo cittadino prende anche di mira il suo successore. “Si, [il maggior evasore di tasse a Napoli] è proprio l'ateneo che è stato guidato fino a poco tempo fa dall'attuale Sindaco Gaetano Manfredi”.

“Sono – prosegue de Magistris a proposito degli evasori – 285 enti privati e pubblici, per un debito totale di 154 milioni di euro e 93 persone fisiche per un debito di 16 milioni di euro relativo agli anni di imposta compresi tra il 2012 e il 2020”.

“Spesso la città è stata tacciata di ignominia a causa dell'alto tasso di evasione dei tributi locali, sarebbe stato bene specificare chi sono gli evasori – prosegue ancora su Instagram l'ex sindaco – Invece si è sempre preferito alimentare una narrazione fondata sullo stereotipo dei napoletani descritti come un popolo di "furbetti" in modo da tutelare i potenti ed addirittura istituzioni ed addossare le colpe ad un'intera comunità”.