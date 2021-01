De Magistris negativo a tampone per Covid-19: il sindaco era in auto isolamento

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris è risultato negativo al tampone per Covid-19. Il primo cittadino era in auto isolamento da martedì scorso, quando aveva appreso di essere entrato in contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus.

De Magistris - secondo quanto riferisce l'Ansa - oggi continuerà a lavorare da casa, ma non è da escludere che già nella giornata di domani possa tornare a Palazzo San Giacomo.