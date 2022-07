Elezioni Politiche 2022, de Magistris: "Si può realizzare un terzo polo che se la giochi contro gli altri"

L'ex sindaco di Napoli in un video parla del progetto di Unione Popolare di costruire un'alternativa politica agli attuali schieramenti in campo

"In pochi giorni si può costruire un terzo polo che se la giochi con la destra di Meloni e con il 'grande centro'. Noi di Unione Popolare ci siamo". Così l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, in un video, parla delle elezioni Politiche del 25 settembre e della possibilità di costruire un'alternativa agli attuali schieramenti in campo.