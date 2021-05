De Magistris: "Dimissioni da sindaco? Deciderò a Ferragosto. Di Maio candidato? Non può vincere"

"Tra qualche giorno diventerò il sindaco che dal 1806 è rimasto per più tempo a Napoli con questo ruolo. Se farò campagna elettorale per Calabria da sindaco di Napoli? Appena si entrerà nell'ufficializzazione prenderò una decisione, credo a Ferragosto. Potrei anche dedicarmi completamente alla Calabria ma valuterò, devo pensarci bene". Così Luigi de Magistris ai microfoni di Radio Rai, nel corso della trasmissione "Un giorno da pecora".

Il primo cittadino partenopeo ha parlato anche della corsa al suo successore: "Tolta Alessandra Clemente, per me la candidatura che più può unire è quella di Roberto Fico. Di Maio? E' impensabile, non può vincere. Bassolino? Gli do atto che metterci la faccia a 74 anni è un gesto che merita rispetto".