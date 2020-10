De Magistris: “De Luca è una persona priva di scrupoli, sul Covid è in confusione”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca "si sta dimostrando persona priva di ogni scrupolo, che non fa gioco di squadra, non chiama a raccolta sindaci e categorie professionali, pensa di vincere questa battaglia da solo, chiuso in un palazzo, arroccato, con provvedimenti che dimostrano uno stato confusionale dal punto di vista politico e istituzionale". La pensa così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che ribadisce per l'ennesima volta la sua richiesta "di partecipare all'unità di crisi regionale".

De Magistris ha ricordato quanto avvenuto in Lombardia "dove il governatore Fontana, quanto più distante da me politicamente, prima di prendere determinate decisioni durissime per un territorio ha consultato sindaci, categorie professionali, le Asl. Si è fatta una concertazione com'è doveroso in tempi di pace, figuriamoci adesso. Lui no, lui invece decide arroccato in un palazzo non sappiamo neanche dove, poi critica se qualcuno va in tv oppure si sottopone alle domande dei giornalisti, dice ai medici di non parlare e non consulta il sindaco della terza città d'Italia, capoluogo di regione, e gli dice che non può parlare.

Invece lui può fare gli show, quel monologo con l'atteggiamento greve che colpisce anche la psicologia delle persone, senza una parola non dico di tenerezza perché non so se gli appartiene, ma anche nei confronti delle persone più fragili". De Magistris evoca "quell'immagine tetra e squallida di Halloween, pensando che dietro ci sono i bambini e non gli adulti. Ha stancato, si assuma le responsabilità da presidente della Regione e risponda sulla sanità e sulla salute. Facesse i suoi monologhi, ma noi diremo tutto quello che sta accadendo e che non si sta facendo. E collaboreremo, perché su questi temi collaboro anche con l'avversario più acerrimo".