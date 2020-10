De Magistris attacca De Luca: "Diceva che era tutto ok. Ora contagi fuori controllo"

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto a Radio Popolare, chiamato a commentare la preoccupazione espressa dal governatore campano Vincenzo De Luca in merito al rischio di perdere il controllo del contagio nell'area metropolitana di Napoli. "Il presidente della Regione - spiega de Magistris - dovrebbe raccontare e documentare ciò che da marzo a oggi si è fatto nella nostra regione e nella nostra città. Io sono molto più preoccupato di lui, che fino a 20 giorni fa, prima delle elezioni, diceva che la situazione era sotto controllo quando avevamo già un trend di dati che aumentava. Il contagio in questo momento è fuori controllo, non c'è la rete territoriale di sanità pubblica per tenere sotto controllo i focolai, i tamponi si fanno dopo giorni e gli esiti arrivano dopo giorni, i tamponi sono ancora pochi rispetto ai contagi, i contatti diretti non sono cercati ma siamo all'autogestione della pandemia. Il presidente, finite le elezioni, invece di dar conto di quello che non è stato fatto o magari di recuperare il tempo, visti i soldi avuti a disposizione e visti i poteri speciali, emergenziali e commissariali, ha chiuso la scuola, che non solo è il luogo primario della democrazia di un Paese, ma è anche il luogo più sicuro per come è stata organizzata, tra mille difficoltà".

