De Magistris contro Manfredi: "È il sindaco che non c'è, con lui otto mesi di nulla"

Un attacco a Gaetano Manfredi. Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, prende di mira il suo successore. Napoli con lui è, per l'ex magistrato, "una città senza guida, che pur avendo trovato il suo cammino in questi anni di rinascita e riscossa, e che ancora raccoglie i frutti di tanto lavoro (dal turismo alle opere pubbliche) ma non ha oggi visione politica, senza un governo della città".

“Il sindaco che non c’è - prosegue de Magistris - avalla la repressione di giovani e delle attività economiche, non interviene sulla criminalità in aumento ed è corresponsabile di insicurezza e degrado sempre più diffusi. Un sindaco che non vive la città con passione ed amore, non cammina tra la gente, ma frequenta solo le stanze del potere".

"Aspettano i soldi - conclude l'ex primo cittadino - ma nel frattempo, oltre a sistemarsi il portafoglio, non si vede dopo 8 mesi nulla, se non il ritorno della vecchia politica".