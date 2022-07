Draghi in bilico, de Magistris contro: "È un nemico del Sud"

Luigi de Magistris in un tweet prende le distanze dal presidente del Consiglio. “Draghi dice che gli italiani gli chiedono di restare, dove lo ha letto?!, ma chi è costui per interpretare il pensiero di tutti gli italiani, ad esempio mai in mio nome lei governerà mr. Draghi, lei non mi rappresenta per nulla perché non tutela interessi e bisogni del popolo".

L’ex primo cittadino di Napoli prosegue poi con un altro commento: ”Nel nuovo patto che Draghi vorrebbe sottoscrivere con i partiti del draghismo c’è la continuazione della guerra e dell’invio di armi e l’autonomia regionale differenziata. Vuole essere sempre più guerrafondaio, nemico del Sud e padre della definitiva disunità del nostro Paese", ha concluso.

