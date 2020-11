De Magistris: "De Luca ormai insulta tutti. Risponderò con il silenzio o le azioni giudiziarie"

"Abbiamo superato ogni limite. Questo, ormai, insulta tutti oggi e anche l'altra volta. Di fronte all'insulto, ci sono due strade, o il silenzio o le azioni giudiziarie che appartengono, poi, ai singoli e non devono essere pubblicizzate. Siamo agli insulti, pensiamo alle cose concrete". Cosi' il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenendo a Radio KissKiss Napoli, commenta le parole del 'governatore' campano, Vincenzo De Luca, che ha detto che "c'è soltanto a Napoli un imbecille che litiga da solo o che cerca di fare sciacallaggio o aggressioni per farsi pubblicità per nascondere la propria nullita' amministrativa".