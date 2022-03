De Magistris: "Deluso dalla Clemente, non è trasparente"

L'ex sindaco di Napoli critico con l'ex delfina: "Ha distrutto il patrimonio che le avevamo lasciato. Se la sceglierei di nuovo come candidata sindaco? Se non fossi stato in Calabria l'avrei fermata"

Che il rapporto tra de Magistris e Alessandra Clemente non fosse più idilliaco lo si era compreso poco dopo il risultato delle elezioni comunali, forse addirittura prima del voto. Ma sono state le elezioni della Città metropolitana a sancire una rottura che appare difficilmente sanabile.

Dopo il comunicato del Movimento DeMA, in cui le scelte dell'ex delfina vengono definite ambigue ed egoistiche, è lo stesso ex sindaco a rincarare la dose: "Quella nota è stata votata da un'assemblea di cento persone che si chiedono perché Alessandra stia percorrendo un percorso così individualistico. Ci sono ricostruzioni giornalistiche che la vedrebbero in appoggio alla maggioranza ma lei non ha ritenuto di dover chiarire. In politica le scelte sono tutte legittime se fatte in trasparenza, cosa che invece lei non sta facendo. Sono personalmente deluso, perché io su di lei ho puntato molto".

Quando la scelta di de Magistris per il candidato sindaco del movimento ricadde sulla Clemente, una frangia decise di cambiare strada. Non solo l'ex assessore Eleonora De Majo, ma anche coloro i quali hanno poi scelto di candidarsi nella coalizione in appoggio a Manfredi: da Borriello a Del Giudice, dalla Sorrentino alla Menna solo per citarne alcuni. "Anche tra chi è rimasto c'era perplessità. Lei non è stata capace di conquistare quella parte".

"Se tornassi indietro potrei rifare la stessa scelta pensando ai motivi che mi hanno spinto a farla: una donna giovane con una storia forte alle spalle. Se, però, ripenso a come Alessandra ha condotto la campagna elettorale, sfilacciando il movimento e dilapidando il patrimonio che avevamo creato, allora penso che se non fossi stato impegnato in Calabria le avrei detto di tirare il freno a mano"