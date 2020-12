Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

De Magistris: "Si chiude un anno orribile, ma il Comune è forte"

Il saluto del sindaco di Napoli per la fine del 2020: "Messe in piedi iniziative importanti per resistere alla crisi"