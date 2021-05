D'Angelo candidato sindaco, de Magistris: "È presto per parlarne"

Il sindaco in carica ha sottolineato che "la data delle elezioni è ancora lontana" per esprimere un giudizio

È di questi giorni l'ufficializzazione della candidatura di Sergio D'Angelo alla carica di primo cittadino a Napoli. D'Angelo è stato assessore della giunta de Magistris, e poi commissario straordinario di Abc. Una figura politicamente vicina all'area del sindaco quindi, che però ha espresso come sua candidata alle prossime comunali Alessandra Clemente.

Interessante quindi il parere di Luigi de Magistris sulla candidatura del fondatore e presidente del gruppo di imprese sociali Gesco.

"D'Angelo candidato? Vediamo cosa accade nelle prossime settimane, la data delle elezioni è ancora lontana - sono state le parole dell'attuale sindaco - Io non mi fermo un attimo, fino all'ultimo giorno il mio obiettivo è cercare di raggiungere quanti più risultati possibili per la nostra città. Poi ci sarà la campagna elettorale che purtroppo, e mi dispiace, non potrò fare da candidato sindaco".