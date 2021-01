De Magistris si candida in Calabria ma annuncia: “Continuerò a fare il sindaco. Immagino un tandem”

"Non sono un candidato del centrosinistra, sono un candidato che parla a tutti e a tutte perché questa è la mia voglia, questo è il mio entusiasmo di rappresentare la Calabria che ha voglia di riscatto. Poi nelle prossime settimane farò tanti incontri e costruiremo insieme alleanze, convergenze e candidature, ma non saranno di apparato e non saranno di ceto politico tradizionale". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria, intervistato dal Tgr Calabria, spiegando che "lo schema che ho in mente è più o meno simile a quello con cui iniziai l'avventura a Napoli. Io mi rivolgo alle persone, alla gente, e non è populismo perché sono quelli che votano e devono contare. Non mi farò includere in uno schieramento liturgico della politica tradizionale".

A convincerlo a candidarsi a governatore della Calabria, ha spiegato, sono stati "l'amore che ho per questa terra, amore vero, fino all'ultimo quando facevo il magistrato prima che mi cacciassero, e le tante sollecitazioni che ho avuto da donne e uomini della Calabria, persone semplici, non esponenti di partito o di apparato. Là ho capito che evidentemente ho lasciato il seme di giustizia per cui ho lottato nell'interesse della Calabria. E' una scelta d'amore, difficile, ho sempre fatto scelte in cui ti vai a conquistare il voto in politica, non sei nominato, e questa è un'altra sfida di questo tipo".

"Continuerò a fare il sindaco sicuramente fino alle elezioni, facendo magari una specie di tandem a Sud: dopo sindaco di Napoli, presidente della Regione Calabria. Per me sarebbe un onore". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervistato dal Tgr Calabria, a poche ore dall'annuncio della sua candidatura a presidente della Regione Calabria. "Comincia una grande avventura che mi affascina - ha aggiunto de Magistris - mi appassiona una sfida fatta di amore e forse anche un po' di follia, perché sembra impossibile, ma nulla è impossibile".