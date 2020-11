Commissione antimafia, audizione del sindaco de Magistris

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris sarà oggi ascoltato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

L'audizione del sindaco è in programma alle ore 14 presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, con la diretta webtv e sul canale satellitare della Camera.

De Magistris negli ultimi mesi ha più volte denunciato la possibilità che il crimine organizzato possa approfittare delle profonde difficoltà economiche in cui si trova il Paese (e il Sud in particolare) a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 in corso.