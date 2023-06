Acqua pubblica, Napoli è un esempio: de Magistris ne parla in visita a Porto Alegre

Intensa attività di Luigi de Magistris, in visita in Brasile. Dopo le prime lezioni a Rio de Janeiro presso la Pontificia università Cattolica è stato ospite del Presidente del Parlamento di Porto Alegre Vilmar Zanchin assieme ai deputati Jeferson Ferdandes e Nadine Anflor e con Sandra Martini.

L'ex sindaco di Napoli ha parlato soprattutto di acqua come diritto universale dell’umanità, portando la testimonianza dell’azienda speciale pubblica Abc (Acqua bene comune) di Napoli.

“Napoli viene vista come esempio addirittura in altri continenti in quanto unica città che ha avuto la forza ed il coraggio in Europa di opporsi alla privatizzazione dell’acqua e al profitto sull’acqua che non deve essere una merce ma un bene comune – ha spiegato de Magistris – Siamo stati gli unici in Italia a rispettare il referendum sull’acqua pubblica. A Porto Alegre è in corso un pericoloso processo di privatizzazione dell’acqua ed è per questo che deputati e associazioni hanno visto in Napoli un laboratorio da studiare”.