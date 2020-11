De Luca: "Se rivotiamo domani prendo l'80% dei consensi. Napoli più grande disastro amministrativo d'Italia"

Nel giorno dell'avvio della zona rossa in Campania, Vincenzo De Luca torna a parlare della pandemia Covid in una intervista rilasciata a Libero. Il Governatore critica il Governo per le ultime decisione per contenere il virus. "Se rivotiamo domani, anzichè il 70%, prendo l'80% dei consensi. Nessuno confonda i propri desideri con la realtà, oggi in difficoltà è chi ha partecipato a una campagna di sciacallaggio politico e mediatico contro la Campania e l'unico che ha detto la verità due mesi fa".

Gestione Covid

"La situazione negli ospedali è di buona tenuta in un quadro di generale pesantezza. Abbiamo attuato col rigore assoluto un piano ospedaliero definito già ad agosto con i nostri direttori generali. C'era bisogno di attuare un piano di prevenzione vera del contagio; prima che dilagasse bisognava chiudere tutto a ottobre. Andava fatto un piano di mobilitazione eccezionale di impegno anti-Covid e di coinvolgimento organico delle forze dell'ordine, dell'Esercito e delle polizie municipali. Il territorio è rimasto senza controllo. O erano distratti prima o si sono distratti dopo", spiega De Luca.

Su de Magistris

Senza mai nominarlo, come è ormai consuetudine, dice: "Io non mi occupo del nulla. C'e' qualche amministratore che non ha avuto nè coraggio nè la dignita' di condannare chi promuove la guerriglia e dimostrare solidarietà con la polizia... è il più grande disastro amministrativo di Italia".

Governo e opposizione

"La tragedia dell'Italia è che abbiamo un opposizione imbarazzante, quasi più di alcuni ministri 5 Stelle - aggiunge De Luca - opposizione che si è distinta per demagogia e irresponsabilita' persa nella cultura del tweettismo. In condizioni diverse si sarebbe già dovuto dare vita a un governo di unità nazionale impegnando alcuni ministri di qualità che ci sono e personalità indipendenti. Usciremo a testa alta da questa stagione drammatica", conclude.