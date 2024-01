De Luca: "Prima quando arrivavamo a Roma ci ridevano in faccia. Oggi si alzano in piedi" | VIDEO

Nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha rivendicato i risultati raggiunti dalla Campania negli ultimi anni nel campo della sanità.

"Con orgoglio dobbiamo rivendicare quello che abbiamo fatto per la sanità pubblica a convenzionata nella nostra regione. Quando ci siamo insediati nel 2015 ed eravamo ancora commissariati, ho ricordato già anche altre volte che quando andavo a Roma per riunioni periodiche di controllo, di verifica con il ministero della Salute e il ministero dell'Economia, quando arrivavamo nella Capitale, ci ridevano in faccia. Oggi, quando arriva la delegazione della Campania, in qualunque sede nazionale, si alzano in piedi per il rispetto che abbiamo conquistato sul campo, per essere riusciti ad uscire dal commissariamento in un anno e mezzo di lavoro e per essere riusciti a raggiungere l'equilibrio di bilancio sanitario. Siamo l'unica regione d'Italia che ha il bilancio di tutte le Asl in pareggio o in attivo. E' un miracolo. E' un miracolo che abbiamo fatto", ha affermato il governatore campano.

(Video Vincenzo De Luca/Regione Campania)