De Luca: "Sto rivedendo il film di due anni fa. Non abbiamo un minuto da perdere per evitare di chiudere tutto"

"Dal tracciamento dei contatti che abbiamo fatto del paziente zero della variante Omicron, abbiamo trovato altri cinque positivi: tre alunni, nelle scuole frequentate dai due bambini, un appartenente al personale scolastico e la badante. Oramai ci siamo, sto rivedendo il film di due anni fa quando trovammo il primo paziente positivo in un comune del Cilento. Sembrava fosse un caso isolato. Ormai la variante è pienamente diffusa. Nessuna angoscia ma grandissima prudenza, altrimenti si chiede tutto. Voglio ricordare che noi in Campania l'obbligo della mascherina ce lo abbiamo da sempre, non aspettavamo il Governo. Il mio appello va ai sindaci, alle forze dell'ordine, affinchè si vada in strada da subito per fare un lavoro dissuasivo, per richiamare i giovani che non hanno la mascherina. Poi dal fine settimana bisogna cominciare a fare le multe: in Campania è obbligatorio l'uso della mascherina anche all'esterno. Dobbiamo avere controlli rigorosi, a Capodichino, dappertutto. E dobbiamo avere un piano rigoroso delle forze dell'ordine. Nessuno pretende di avere la militarizzazione del territorio, ma avere due pattuglie sul Lungomare, che fanno un lavoro di richiamo ai ragazzi senza mascherina, o avere 10 verbali la sera e la chiusura di 3 locali durante la movida, questo basterebbe a dare un esempio. Approviamo i decreti governativi, le ordinanze della Regione, ma nessuno si interessa di farle eseguire". Così Vincenzo De Luca, a margine della presentazione a Palazzo Santa Lucia degli esiti del bando regionale per il sostegno alle proposte di valorizzazione dell'Architettura Moderna e Contemporanea, ha fatto il punto della situazione sull'emergenza Covid in Campania.

"Dobbiamo solo muoverci e poi dobbiamo completare la campagna di vaccinazione, senza perdere un minuto di tempo. E' un tema molto delicato e dobbiamo per questo affidarci a pediatri e ricercatori, ma per quanto mi riguarda ritengo indispensabile avviare la campagna di vaccinazione anche per i bambini dai 5 agli 11 anni, per tenerli a scuola e per evitare di tenerli chiusi a casa, per evitare danni psicologici e formativi che cominciano ad avere i nostri bambini. Dobbiamo dare prova di senso di responsabilità e di razionalità. Noi senza aspettare le nuove circolari del Commissario Figliuolo. Noi siamo pronti e non dobbiamo aspettare per fare la vaccinazione al personale sanitario e scolastico. Non dobbiamo perdere neanche un minuto di tempo se vogliamo evitare di chiudere l'Italia. Ormai l'onda del contagio è pienamente partita, quindi davvero non abbiamo un minuto di tempo da perdere", ha aggiunto il presidente della Regione.

De Luca ha poi parlato anche della situazione nelle scuole: "Noi stiamo facendo di tutto per tenere aperte le scuole per tutto l'anno scolastico. E' chiaro che se continuiamo a non vaccinarci e continuiamo a portare i contagi nelle scuole, alla fine quello sarà l'esito. Il Governo ha deciso, ieri, che basta un contagio in una scuola per chiudere la scuola. Mi aspettavo una valanga di proteste dalle mamme 'no-dad', ma incredibilmente non ha parlato nessuno. Ma noi siamo veramente un Paese di squinternati. Non ha detto una parola nessuno".