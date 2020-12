Polemiche vaccino a De Luca, lo difende Adriano Celentano: "Fatto per incoraggiarci"

È ancora polemica per quanto avvenuto ieri, con Vincenzo De Luca tra i primissimi a vaccinarsi per il Coronavirus. Anche Adriano Celentano, dal suo account Instagram, è intervenuto sul tema difendendo il presidente della Regione Campania: "Sono amico del sindaco di Napoli, de Magistris (molto critico verso il governatore che ha 'saltato la fila', ndR), però apprezzo il gesto di Vincenzo De Luca nel vaccinarsi per primo. È chiaro che l'ha fatto per incoraggiarci", sono state le parole del 'molleggiato'.