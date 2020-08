Regionali 2020, De Luca: "Vogliamo realizzare un'unica azienda di trasporto pubblico per Napoli"

"Lanceremo nei prossimi gironi dieci proposte per Napoli. Ne anticipo due: la realizzazione di un'azienda unica per il trasporto pubblico e l'apertura di tre nuovi parchi urbani in città". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta facebook del venerdì, durante la quale ha anticipato il numero di nuovi contagiati (183) e ha rivelato che la Regione sta pensando a uno slittamento della data di inizio di anno scolastico. "A Napoli e nella città metropolitana non possiamo continuare con una frammentazione di aziende di trasporto.Dobbiamo realizzare un'azienda unica per il tpl con un piano industriale serio".

Sulle aree verdi, De Luca ha spiegato: "Vogliamo realizzare tre nuovi parchi urbani, uno nella zona orientale dall'uscita dell'autostrada a Piazza Garibaldi, un altro a Pianura, ma non nell'area dell'ex discarica, e uno a Miano. Proporremo anche di caricarci l'onere per la manutenzione, la riqualificazione e gestione di tutta la rete di parchi pubblici della città di Napoli. Abbiamo una condizione insostenibile, i parchi non sono in una condizione dignitosa, penso al Virgiliano, al Molosiglio".