De Luca e il terzo mandato: "Aspetto che Roberto Fico si candidi"

De Luca presidente della Regione Campania per la terza volta. Possiamo star certi che una bella fetta del dibattito politico del 2023 sarà incentrata su questa possibilità. Al momento, un'ipotesi non possibile perché la legge regionale impedisce di essere eletti per tre volte consecutive sullo scranno più alto di Palazzo Santa Lucia.

De Luca, però, ha più volte espresso la volontà di portare in Consiglio una proposta di modifica della norma elettorale, così come già fatto dall'omologo Luca Zaia in Veneto, per potersi candidare a un terzo mandato nel 2025. Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle, si è detto contrario a tale prospettiva.

Sollecitato dai giornalisti, a margine della presentazione di una mostra al Mann di Napoli, il presidente della Regione non ha fatto tardare la sua replica: "Non so neanche che cosa stia facendo Fico in questo momento. Mi risulta che viva in palazzi romani a spese dei contribuenti. Lo invito a candidarsi e a competere contro di noi. I 5 Stelle lo hanno già fatto e contro di me hanno preso il 10 per cento. Questo Paese vive diverse criticità che però i politici che vivono a Roma non possono capire. Non hanno contatto con la realtà e pensano al terzo mandato".

Qualora passasse la riforma della legge elettorale campana, nel 2025 Vincenzo De Luca potrebe ricandidarsi al ruolo di governatore all'età di 76 anni. Al termine dell'ipotetico terzo mandato avrebbe 81 anni. Considerando che è diventato per la prima volta sindaco di Salerno nel 1993, all'età di 44 anni, se dovesse realizzarsi questo scenario De Luca si attesterebbe come uno dei politici più longevi della storia italiana, con quasi 40 anni di governo del territorio, diviso tra i ruoli di primo cittadino e governatore.