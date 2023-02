Rastrelli su De Luca: "Vuole candidarsi in eterno. Il suo sistema di potere si sta sfaldando"

Il senatore di Fratelli d'Italia sul terzo mandato in Regione per l'attuale Governatore

"Il terzo mandato come presidente della Regione è improponibile. De Luca vuole diventare un candidato in eterno. Legge e costituzione prevedono altro e dovrebbe rispettarle anche lui. Il sistema di potere di De Luca si sta sfaldando. La maggioranza non esiste più e i risultati delle aree di competenza affidate alla Regione (rifiuti, trasporti e sanità). sono la prova della conclamata incapacità politica di De Luca e della sua amministrazione. Si volta pagina anche nelle Regionali", spiega a NapoliToday il senatore di Fratelli d’Italia, Sergio Rastrelli, responsabile del partito per la città di Napoli.

Rastrelli, avvocato napoletano è figlio di Antonio, ex governatore della Regione Campania dal 1995 al 1999.

