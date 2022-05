Termovalorizzatore di Acerra, De Luca vuole ampliarlo: "Servono 70 o 80 milioni per una nuova linea"

C'è da ampliare il termovalorizzatore di Acerra. È l'idea di Vincenzo De Luca, espressa (non è la prima volta) a margine della presentazione degli Stati generali sull’ambiente in Campania - Green Med Symposium.

Nonostante la Regione abbia evitato di procedere con la costruzione dei due impianti inizialmente previsti con la crisi del 2009, a Napoli Est e a Salerno, l'idea di rendere più potente l'impianto di Acerra resta un chiodo fisso del governatore.

La raccolta differenziata, il vero antidoto affinché non ci sia necessità di bruciare troppi rifiuti, resta – dati regionali – ferma al palo, al di sotto del 55%. De Luca però sottolinea la necessità di investire affinché ci si prepari al momento in cui l'impianto acerrano dovrà andare in manutenzione.

“Da quanto ho capito – spiega De Luca – servono 70/80 milioni di euro per fare una linea di riserva che ci consenta di avere una manutenzione programmata, cioè di poter chiudere ogni tre o quattro anni una linea e sostituire e efficientare l’impiantistica. Vediamo se i gestori sono in grado di fare un investimento, ma se non ce la fanno come Regione Campania dovremo investire questa somma per avere una linea di riserva che ci consenta di fare manutenzione”. “Dobbiamo essere previdenti e non arrivare ogni volta con l’acqua alla gola”, ha concluso il presidente della Regione.