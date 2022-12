De Luca ai sindaci: “Dovete prendere almeno una decina di avvisi di garanzia”

"In queste settimane abbiamo seguito le vicende nazionali ed europee su porcherie e corruzione. Io penso sempre che se i governi nazionali facessero la metà di quello che stiamo facendo noi in Regione Campania, l'Italia crescerebbe in maniera straordinaria". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel suo intervento a Pompei sui progetti messi in campo dalla Regione Campania per il rilancio e lo sviluppo di tutto il tratto di costa vesuviana da San Giovanni a Teduccio a Massa Lubrense.

"Noi lavoriamo - ha detto - sulla trasformazione positiva delle città e serve un po' di coraggio, altrimenti meglio stare a casa. Lo dico ai sindaci, se non prendete almeno dieci avvisi di garanzia vuol dire che state passeggiando. Per cambiare la realtà dovete assumervi responsabilità, firmate tutto, fino a che non vi mettete un euro in tasca andate avanti senza paura".