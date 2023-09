De Luca: "Con gli sceneggiati televisivi sulla camorra abbiamo rovinato un'intera generazione"

"Noi abbiamo un problema generalizzato, al di là delle punte più drammatiche, che riguarda le giovani generazioni. A Caivano e nei quartieri popolari di tanti comuni della Campania, sono stati adottati dai ragazzi modelli comportamentali che hanno visto negli sceneggiati televisivi per 10/15 anni relativi alla camorra. Hanno adottato il linguaggio, l'abbigliamento, i comportamenti, i modi di dire dei camorristi che vedevano nei telefilm televisivi. Abbiamo rovinato un'intera generazione. Così come stiamo rovinando, con una sessualizzazione accelerata, giovanissimi, bambini, per quello che si vede sui social. Anche qui bisognerà prendere una decisione. Le immagini di violenza, di sesso, ancora una volta stanno rovinando un'intera generazione. Sono temi drammatici, che richiedono interventi sul piano educativo, formativo, culturale. Ma sono interventi che richiederanno anni e anni, se ce la facciamo". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, ha parlato degli accadimenti delle ultime settimane a Caivano e nel resto d'Italia.

Un piano per la sicurezza

"Quello che dobbiamo fare da subito è la sicurezza. Altrimenti possiamo anche aprire un centro d'ascolto con gli psicologi: non ci andrà nessuno e dopo una settimana gli psicologi saranno costretti ad andarsene. La sicurezza viene prima di tutto, anche con la militarizzazione del territorio. Non c'è da spaventarsi di queste parole. A Caivano c'è grande apprezzamento per il lavoro che sta svolgendo la locale caserma dei Carabinieri. E' evidente, però, che non basta, perchè i 120/125 militari presenti nella compagnia devono coprire come territorio altri quattro/cinque comuni. Non basta, quindi, e lo ripeto: serve un piano per la sicurezza, con la presenza in strada, per tutto il tempo che sarà necessario, di decine di carabinieri, poliziotti e forze dell'Esercito. Dal mattino alla notte, 24 ore su 24. Nell'ambito del programma sulla sicurezza ho segnalato alla presidente del Consiglio Meloni che una buona parte degli occupanti degli edifici di Caivano sono occupanti abusivi. Molti alloggi si sono liberati e la nuova assegnazione è stata decisa dalla camorra. Bene, se lo Stato c'è, vuol dire che bisogna affrontare questo problema. Altrimenti, ancora una volta, stiamo facendo propaganda", ha aggiunto il governatore.