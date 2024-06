De Luca punge Schmidt: "Siamo affezionati. Vogliamo tenerlo a Napoli"

"Noi siamo molto affezionati a Schmidt, vogliamo tenerlo a Napoli, a Capodimonte". A parlare è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito alla candidatura a sindaco di Firenza di Eike Schmidt, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, a margine dell'inaugurazione della nuova stazione di Porta Nolana, a Napoli. De Luca spiega di aver

De Luca ritiene "un po' offensivo per Napoli che qualcuno si facesse nominare direttore di Capodimonte e se ne andasse a fare la campagna elettorale, mettendosi in aspettativa, e poi se non viene eletto ritorna a Capodimonte…

Napoli è una grande capitale del mondo: non si può offendere la dignità di Napoli in questo modo. Ha lasciato il cappello sulla sedia a Capodimonte, non gli faremo trovare neanche la sedia".