De Luca contro la Schlein: “Radical chic senza chic”

"In politica, come nella vita, non c'è nulla di più volgare dei radical-chic senza chic". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il post potrebbe essere un velato riferimento alla neo segretaria del Partito democratico Elly Schlein e viene pubblicato all'indomani della decisione di rimuovere da vicecapogruppo del Pd alla Camera Piero De Luca, figlio del governatore campano.