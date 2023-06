Vertice Schlein-De Luca a Napoli: com'è andato il faccia a faccia

La presenza a Napoli, nella giornata di ieri, di Elly Schlein, è stata utile per un incontro chiarificatore tra la segretaria del Pd e il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Sul tavolo molti temi: la situazione in Campania che vede il Pd commissariato, l'autonomia differenziata, il fondo di sviluppo e coesione. A quanto pare non si è discusso, invece, dell'ipotesi terzo mandato per De Luca.

È stata Schlein a chiedere il colloquio col governatore, che è durato circa un'ora e che fonti vicine a De Luca hanno definito "cordiale ma franco". I due si sono visti in un albergo a ridosso della stazione centrale, prima che la segretaria ripartisse da Napoli dopo aver partecipato all'assemblea di Articolo Uno.