Sanità in Campania, De Luca: "Tema sul quale sono pronto a sfidare chiunque"

"Sono pronto a confrontarmi con chiunque sui temi della organizzazione sanitaria della Campania: tenendo conto del personale e delle risorse con cui lavoriamo, posso dire senza tema di smentita che siamo la regione all'avanguardia in Italia". Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della inaugurazione al Moscati di Avellino del nuovo blocco parto del reparto di ostetricia e ginecologia.

Il riferimento del governatore è alle 10mila unità in meno di personale e ai 200 milioni in meno nel riparto del Fondo sanitario nazionale.

Partendo proprio da Avellino, De Luca ha sottolineato "l'eccellenza internazionale dell'oncologia guidata dal professor Cesare Gridelli" e denunciato quello che definisce "mercato oncologico":

Il "mercato oncologico" e il problema pronto soccorso

"C'è qualche medico campano che lavora a Milano - ha detto - che per pure ragioni speculative trasferisce pazienti in Lombardia: questo mercato oncologico deve finire, anche perché quegli stessi pazienti, curati in Lombardia, tornano in Campania con problemi aggravati". De Luca, dopo aver sottolineato che, a differenza di altre regioni, "come Emilia Romagna e Toscana", ospedali e Asl della Campania "hanno i bilanci in attivo da due anni a questa parte", è tornato sulle emergenze nei Pronto Soccorso. Partendo dal governo nazionale: "Sta uccidendo la sanità pubblica e i tre miliardi di stanziamenti servono a mala pena per i rinnovi contrattuali. In Campania ne abbiamo una decina bloccati, tra questi Santa Maria Capua Vetere, Maddaloni, Scafati, Boscotrecase, per mancanza di personale: se non c'è un adeguamento, salariale e pensionistico, nessuno verrà a lavorare nei nostri Pronto soccorsi". "Siamo impegnati - ha concluso De Luca - in una battaglia per ottenere almeno le risorse necessarie, in linea con la media nazionale".

Infine è poi tornato sui fondi europei di sviluppo e coesione: "Una vergogna nazionale: il ministro Fitto firma i patti con tutte le regioni del Nord e con nessuna del Sud. La Campania attende i sei miliardi che le spettano bloccati da mesi, soprattutto per destinarli ai comuni che sono alla canna del gas: tutto ciò - ha aggiunto - è il frutto di un ricatto di una classe dirigente di governo stupida e incapace".