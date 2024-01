Sanità, De Luca: “Al Nord è fatta di camorrismo istituzionale”

"La battaglia che facciamo è per un'Italia più moderna e unita come per alcune questioni che stanno tornando nel dibattito pubblico, ovvero il divario Nord-Sud, la sanità al Sud rispetto al Nord. Non c'è una sanità del Nord che è eccellente, ma c'è una sanità del Nord che è eccellente per il 10% ma che per il 90% è fatta di affarismo e di camorrismo istituzionale, perché quello che succede nella mobilità passiva non è legata a nessuna eccellenza sanitaria ma soltanto agli affari e al giro di centinaia di milioni che ruotano intorno alle strutture private che abbiamo nel Nord".

A dirlo è il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, parlando a margine di una visita all'impianto di compostaggio di Salerno. "La mobilità passiva della ASL Napoli1, ad esempio, non è legata all'oncologia; il grosso, quasi la metà è ortopedia e obesità, cose che possiamo operare tranquillamente anche in Campania. C'è un giro di affarismo che fa paura, è questa la verità" conclude.