De Luca: "Fondi sviluppo e coesione scandalo nazionale". E Sangiuliano replica: "Non sa spenderli"

Non ha dubbi il governatore campano Vincenzo De Luca sulla vicenda dei fondi di sviluppo e coesione di cui chiede "lo sblocco" e parla di "scandalo nazionale" accusando il governo.

"I fondi sviluppo e coesione sono bloccati da un anno e mezzo, senza nessun motivo reale - spiega intervenendo ad un convegno alla 50ma edizione del Nauticsud -. E' una vergogna nazionale, il Sud è tradito e calpestato. Abbiamo oggi opportunità di lavoro che non possiamo cogliere perché le risorse sono bloccate, tutto il mondo della cultura e dello spettacolo è paralizzato, le opere stradali sono bloccate. Mi pare evidente che siamo di fronte ad un tentativo di rapina di risorse del Sud o di discriminazione politico-istituzionale. Sono fondi destinati al Mezzogiorno non a qualche ministro".

E aggiunge: "Sarebbe bene che anche le donne e gli uomini del Sud facessero capire che quando si sta al governo non si gestisce una bottega di famiglia ma si ha il dovere di rispettare i territori e le istituzioni".

Riguardo alla manifestazione di venerdì a Roma con l'Anci, De Luca ha detto che "abbiamo fatto la richiesta" di incontrare il governo, ma "non è che non dormiamo se non parliamo con qualcuno del governo... Andremo, in delegazione Ministero della Coesione o a Palazzo Chigi e chiederemo una data: quando diavolo sbloccate i fondi? Vogliamo una data perché tutte le motivazioni che hanno addotto sono vergognosamente strumentali e spesso sono fondate su dati consapevolmente falsi. Quindi chiederemo una data: quando arrivano le risorse per creare lavoro al Sud, infrastrutture e per non paralizzare tutto il mondo dello spettacolo e della cultura. Vediamo se rispondono. Il 16 febbraio ci saranno tanti amministratori locali. Ci sono 200 Comuni campani che rischiano di andare in dissesto se non avremo queste risorse".

"Nessuno, né la Meloni né i ministri, ha risposto nel merito dei problemi che ho sollevato; ci auguriamo che questa settimana qualcuno, chiedendo un aiuto anche al mondo dell'informazione, parli nel merito". Così il governatore campano Vincenzo De Luca, sulle polemiche con il governo in merito ai fondi di coesione e al Sud riferendosi anche alla manifestazione di venerdì a Roma, promossa insieme all'Anci. Parlando a Napoli al Nauticsud, De Luca ha aggiunto: "Prendiamo atto con soddisfazione che si sono svegliati, si è aperto un dibattito nazionale. Fino a ieri nessuno sapeva che abbiamo miliardi di euro trattenuti per l'inefficienza del governo nazionale".

Sulle polemiche nate dal linguaggio utilizzato per la querelle sui fondi di coesione e il Sud, il governatore campano Vincenzo De Luca non risparmia critiche al suo partito. "Sono 'commosso' pure per il Pd - dice rispondendo ai giornalisti a margine del Nauticsud - sono altre stupidaggini. Qual è il linguaggio appropriato che avrei dovuto usare dopo un anno e mezzo di prese in giro? Hanno sbagliato alcuni del Pd a parlare di turpiloquio. Non conoscono loro la lingua italiana". Secondo De Luca - che ha rimarcato l'importanza dell'annunciata manifestazione del 16 febbraio a Roma - "c'è un linguaggio forte, di battaglia politica di fronte a gente che sta togliendo il pane ed il lavoro al Sud. Poi se il Pd intende fare la battaglia da 'pipì' la faccia, noi facciamo la battaglia adeguata all'urgenza dei problemi sociali che abbiamo". Ha aggiunto il governatore: "Dopo un anno e mezzo di blocco - e ancora oggi non ci dicono il perché - credo sia il minimo combattere e alzare la voce; se non avessi alzato la voce non avrebbero parlato del Sud e della Campania né quelli del governo né quelli dell'opposizione".

"Venerdì prossimo ricorderemo anche alla Meloni che non sta gestendo una bottega di famiglia ma risorse che appartengono al Sud, a cominciare dai fondi del programma complementare, fondi della Campania": lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca, aggiungendo: "Hanno perso un anno e mezzo di tempo in una palude burocratica; questo doveva essere il governo della sburocratizzazione, dell'aiuto alle imprese". Riferendosi alla Zes Unica per il Mezzogiorno, De Luca ha utilizzato il termine 'peracottari', parlando del governo per le scelte fatte: "La Zes Unica ha bloccato tutto; la Zes Campania funzionava benissimo. La Meloni deve rispondere nel merito per quale motivo sono bloccati fondi che tolgono lavoro al Sud. Tutte le cose che hanno detto in un anno e mezzo e anche ieri sono stupidaggini", ha concluso De Luca.

Saranno 100 i milioni di euro che la Regione Campania metterà a disposizione, con i fondi di coesione e sviluppo, per investimenti e aree portuali e miglioramenti degli attracchi della nautica da diporto. Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, all'incontro con gli imprenditori della filiera nautica italiana di AFINA in occasione del Nauticsud, nella Mostra d'Oltremare a Napoli. "Siamo di fronte ad un muro di gomma, da oltre un anno e mezzo attendiamo dal Governo lo sblocco dei fondi coesione e sviluppo per oltre 6 miliardi di euro destinati alla Regione Campania e altro un miliardo e 300 milioni per i fondi di programmazione complementare - ha detto De Luca - Pare che ora finalmente qualcosa si muova, ma questo ritardo genererà un ulteriore perdita di tempo che significa attivare i progetti con tre anni di ritardo rispetto a quanto si poteva fare. La cantieristica è una risorsa della regione e così anche l'intera filiera in chiave di economia e posti di lavoro. Perciò 100 milioni di euro, dei fondi indicati, saranno destinati ad investimenti per le aree portuali e miglioramenti degli attracchi per la nautica da diporto". Soddisfatto Gennaro Amato, presidente dell'Associazione Filiera Italiana della Nautica, che in collegamento video durante il convegno con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, aveva già incassato un valido giudizio: "Quello che stiamo facendo in collaborazione con voi è importante (Salone Nautico Internazionale di Bologna), perché certamente la Campania, in particolare, ha una supremazia in questo settore che è riconosciuta da tutti. L'aver creato questo gemellaggio per noi, con i saloni di Afina, Nauticsud e Navigare, sta diventando sempre più importante". Amato ha annunciato che a marzo AFINA incontrerà il premier Meloni: 'C'è il rischio default per il settore''. De Luca ha ancora affermato: "Oggi esiste una situazione interessante, che può consentire un'azione di tutte le forze politiche, private, imprenditoriali e degli istituti di credito". E Amedeo Manzo, presidente della BCC, ha confermato l'impegno dell'istituto di credito per sostenere con appositi interventi il settore.

La polemica con Sangiuliano

"Come più volte ribadito, la Campania è stata incapace di spendere la maggioranza dei Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020, come certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato: solo 3,5 miliardi di euro sul totale di 9,3 miliardi stanziati, pari al 37%". Ha scritto come risposta il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

"Complessivamente le risorse del Mic sulla Campania sono oltre 800 milioni di euro. Sono risorse che gestiamo noi direttamente e sulle quali c'è massimo impegno a operare in maniera efficace, onesta e rapida". Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali Gennaro Sangiuliano a margine di un convegno sulla conclusione della settimana Stem. "In questo momento - ha sottolineato Sangiuliano - il Ministero della Cultura ha attivi sulla Campania 250 milioni di investimenti di fondi ordinari per interventi programmati in corso per la tutela e la valorizzazione di musei, parchi archeologici, archivi di Stato, biblioteche e monumenti. Oltre 400 milioni, esattamente 408.809.000 di fondi Pnrr pari al 10% di tutto il monte investimenti culturali sul Pnrr, sono sulla Regione Campania. Per più di mille interventi tra i soggetti beneficiati. Poi abbiamo 130 milioni sul Real Albergo dei Poveri dove lo stanziamento ordinario era di 100 milioni e io ne ho aggiunti altri 30 con il piano strategico per i grandi attrattori culturali. Poi quasi 40 milioni di euro di contributi a favore di organismi dello spettacolo dal vivo, esattamente 38.616.000, e 16 milioni di euro a sostegno della realtà cinematografica che opera qui. Il risultato è di investimenti per oltre 800 milioni di euro".

"Quello che stride è il confronto fra l'inefficienza parolaia di De Luca e la nostra fattiva operosità". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, torna sulla polemica tra il governo e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Sarebbe facile abbandonarsi al turpiloquio. Gli spunti di ironia sul presidente della Regione Campania, il lucano Vincenzo De Luca, detto con il massimo rispetto verso gente operosa e colta come gli abitanti della Basilicata, potrebbero essere tanti e di facile impatto sulla popolazione. Ma il senso delle istituzioni ci obbliga a una replica puntuale, che affidiamo alla sostanza di numeri incontrovertibili" afferma Sangiuliano che elenca una serie di risultati in Campania. "Non ci interessa alimentare un sistema clientelare fatto di sagre utili solo a raccogliere consenso, ma vogliamo creare strutture permanenti, capaci di elevare la qualità della vita dei cittadini campani" dice. "La scorsa settimana, le pagine napoletane di un quotidiano hanno titolato: 'Sanità, Campania maglia nera: è la peggiore del Mezzogiorno, pazienti in fuga per curarsi'. Questa è la sintesi giornalistica di una realtà di malessere che nega ai campani il diritto a curarsi, nonostante la presenza di una classe medica e paramedica di elevata qualità. Come più volte ribadito, la Campania è stata incapace di spendere la maggioranza dei Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020, come certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato: solo 3,5 miliardi di euro sul totale di 9,3 miliardi stanziati, pari al 37%. Ma nemmeno spostarsi è facile per i cittadini campani, con i disagi quotidiani della Circumvesuviana, sotto gli occhi di tutti, a testimoniare la cattiva gestione deluchiana anche nel settore dei trasporti" ha dichiarato Sangiuliano, che ha aggiunto: "La rigenerazione del Parco della Floridiana, avvenuta in pochi mesi, è un fatto. Come lo è l'apertura del cantiere del Real Albergo dei Poveri di Palazzo Fuga, che diventerà la più grande infrastruttura culturale d'Europa, e del Museo Caruso, inaugurato a Palazzo Reale. In questo momento il Ministero della Cultura è impegnato in decine di interventi per la Campania. Tra questi: l'ex stabilimento Cirio a Paestum dove verrà allestito il Museo del Santuario di Santa Venera grazie a uno stanziamento di 20 milioni di euro con fondi CIPE; la villa Favorita a Ercolano, al centro di un importante restauro finanziato per 32 milioni di euro dai fondi PNRR del MiC e per 12 milioni di euro dall'Agenzia del Demanio e dal PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020; il recupero della villa romana di Positano; il restauro di chiese storiche come Santa Maria a Piazza di Forcella e Donnaregina Vecchia con un residuo di fondi PNRR; il recupero del Complesso dei Girolamini, in via di completamento; la realizzazione di un teatro con spazi multimediali per i Giovani a Caivano; l'acquisto dell'edificio del Monte della Pietà; il grande intervento per Capodimonte, al quale sono destinati 40 milioni di euro; la riapertura della sezione "Campania romana" al Museo Archeologico Nazionale di Napoli; la riqualificazione del Teatro Politeama di San Cipriano Picentino con fondi MiC; il tavolo per il Museo egizio a Benevento; la riqualificazione dell'ex Spolettificio di Torre Annunziata, che ospiterà i servizi di accoglienza e una sezione espositiva dell'area archeologica di Oplontis".