San Carlo, l'accusa di De Luca: "Il contributo del Comune di Napoli era una truffa"

Torna sulle polemiche a proposito del Teatro San Carlo, Vincenzo De Luca. "Siamo orgogliosi di questo contributo dato al Teatro San Carlo, siamo stati l'istituzione che da sempre ha sostenuto, sostiene e sosterrà il teatro", ha detto il presidente della Regione Campania durante la conferenza stampa di presentazione della prima piattaforma digitale di un teatro d'opera in Italia, la piattaforma On-Il teatro delle Culture della fondazione teatro di San Carlo.

"Ci auguriamo che tutte le istituzioni facciano la propria parte", ha proseguito. Poi il pesante affondo: "Io mi indigno se apprendo dopo tre anni che il contributo del Comune di Napoli era una truffa, perché non c'era neanche un euro".

"Sarebbe bene che anche la società civile e il mondo dell'informazione di Napoli si svegliassero - ha aggiunto ancora il governatore - di fronte a fatti che sono dal mio punto di vista scandalosi. Il Comune di Napoli ha detto che dava per due anni 600mila euro al San Carlo, e nel bilancio questi soldi non c'erano. Dobbiamo riportare la situazione a una condizione di razionalità e di normalità. Il San Carlo è un patrimonio dell'Europa, non di Napoli".