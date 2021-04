De Luca punzecchia Salvini: "E' il più grande sfondatore di porte aperte che c'è"

Vincenzo De Luca torna a punzecchiare Matteo Salvini. Il Presidente della Regione Campania ed il leader della Lega, nel corso degli anni, non se le sono mai mandate a dire e così il Governatore, nel corso del suo consueto intervento in diretta social del venerdì pomeriggio, ha lanciato una stilettata all'indirizzo dell'ex Ministro dell'Interno.

"Salvini si è confermato il più grande sfondatore di porte aperte. Ha rivendicato come grande risultato il fatto che Draghi ha detto che a metà maggio verificheranno gli orari del coprifuoco, cosa che già aveva detto in precedenza. Lui l'ha rivendicato come un suo successo, ha sfondato un'altra porta aperta", ha ironizzato De Luca.