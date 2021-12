De Luca: “Salvini sui vaccini mi ricorda l'uomo di Neanderthal”

"Quando dice queste cose Salvini mi ricorda sempre che lui è ancora allo stadio evolutivo del Neanderthal, prima di arrivare al sapiens sapiens ci vogliono altri 40mila anni". Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in risposta alle affermazioni di Matteo Salvini sull'opportunità di vaccinare contro il covid la fascia 5-11 anni. "Ricordiamo a Salvini - ha proseguito il governatore campano a margine di un evento in una scuola di Napoli est - che sono state già vaccinate centinaia di milioni di persone e milioni di bambini di questa fascia di età e non è successo assolutamente niente. Veramente è irresponsabile continuare ad alimentare un clima di paura, di preoccupazione.

Ieri Bassetti in una trasmissione tv ha fatto vedere una radiografia di un polmone normale e di un polmone aggredito dal covid. Vi ricordo per mia soddisfazione narcisistica che ho fatto una cosa del genere un anno fa e qualche giornalista vostro collega ha gridato al terrorismo psicologico. Mi sono limitato a far vedere cosa succede quando hai un fenomeno di aggressione pesante del covid, il covid puoi prenderlo di striscio, puoi essere positivo e asintomatico, ma se il contagio è pesante tu ti bruci i polmoni. E come diceva Bassetti la sensazione è di stare sott'acqua e non poter respirare. Questa è la realtà, stiamo semplicemente dicendo la verità. Mi pare opportuno ricordare a tutti i nostri concittadini che il covid non è un problema banale, è un problema serio se il contagio diventa pesante".