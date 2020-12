De Luca: “A Natale potreste trovarvi Salvini fuori alla porta. Non aprite a nessuno”

“Evitiamo brindisi, assembramenti e parenti. Solo Salvini ha annunciato che continuerà ad andare in giro. Perciò, state attenti, fra tanti guai che abbiamo, rischiate che aprite la porta e vi trovate Salvini avanti...”. Con questa battuta il presidente della Regione Campania, ha inaugurato questa mattina a Pompei il cantiere dei lavori per la ripavimentazione di via Lepanto.

Si tratta della strada principale di collegamento dal centro della città mariana fino a piazza Bartolo Longo. Per i lavori sono previsti 2,8 milioni di euro. Il governatore ha aggiunto di voler far in modo di “essere pronti, dopo l'emergenza Covid, a presentare Pompei e il Vesuviano, come polo turistico di attrazione internazionale”.