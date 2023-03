De Luca a Salvini: “Lo porto nel cuore come una reliquia” (FOTO E VIDEO)

"Benvenuto al ministro Salvini, nonostante le apparenze lo porto nel cuore come una reliquia". Esordisce con una battuta il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per accogliere il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, stamattina presente in Campania per partecipare all'avvio dei lavori di scavo della galleria Telese-Vitulano, della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari, nell'ambito del progetto Cantieri Parlanti.

Il siparietto tra De Luca e Salvini continua anche alla fine dell'intervento del governatore che si rivolge così al Ministro: "A Salvini invito a essere prudente, so che sei abituato a guidare i bulldozer, qui c'è la scarpata, stai attento anche perchè noi siamo dietro di te?, salvaguarda almeno la nostra vita" scherza il Presidente della Campania riferendosi all'evento che accadrà tra pochi minuti quando il Ministro salirà sulla ruspa per dare simbolicamente il via alle operazioni di scavo.

