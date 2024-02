De Luca senza freni: "O ci ascoltate o ci dovete uccidere"

"Ci dovete caricare, ci dovete uccidere". Vincenzo De Luca scatenato a Roma. Il presidente della Regione Campania ha preso parte alla manifestazione contro l'approvazione dell'Autonomia differenziata. Il governatore si è messo alla testa del corteo di sindaci e amministratori contrari alla norma che, secondo diversi analisti, acuirebbe le differenze tra Nord e Sud.

Giunti a Palazzo Chigi, la marcia è stata bloccata. In quel momento, De Luca si è trovato faccia a faccia con le forze dell'ordine come un qualsiasi attivista. Le telecamere di La 7 (video in basso) hanno immortalato il presidente della regione su tutte le furie e a muso duro: "Duecento sindaci e un presidente di Regione che aspettano questo imbecille che continua a fare provocazioni (possibile il riferimento al ministro Fitto, ndr)? Non si può andare oltre? Allora che qualcuno venga a parlarci, sennò dovete caricarci. Ci dovete uccidere".

Nel corso della mattinata il numero uno della giunta campana ne ha avuto per tutti, arrivando a dire alla Meloni: "Str..za, lavori lei senza soldi" dopo che la premier aveva invitato i manifestanti ad andare a lavorare. Per De Luca una strana legge del contrappasso essendo stato spesso, in 14 anni di governo regionale, bersaglio di cortei e manifestazioni.