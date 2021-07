De Luca risponde a Salvini: "Ogni sua affermazione mi fa guadagnare 100mila voti, che Dio lo benedica"

Nel corso della sua consueta diretta social del venerdì pomeriggio, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha risposto alle polemiche sollevate nelle ultime ore dal leader della Lega Matteo Salvini: "In questo momento vaga in Campania un esponente politico sceso da Milano. Ogni estate dobbiamo ospitarlo. Io gli consiglio di vaccinarsi e di non fare lo scapigliato. Poi il mio invito è passare almeno un'ora della sua giornata a leggere qualcosa e ad informarsi, piuttosto che fare tweet e comparsate in tv. Noi siamo ospitali, ma vaccinati amico mio e mettiti la mascherina. Ogni sua affermazione mi fa guadagnare 100mila voti. Che Dio lo benedica".

Le dichiarazioni di Salvini

"In Italia c'è un Governatore come De Luca che insulta tutti i giorni chi lavora per gli italiani come il Generale Figliuolo e impone la mascherina anche all'aperto solo ai campani e ai napoletani. Non è possibile. De Luca è un uomo pericoloso, lo dico con tutto il rispetto per le istituzioni, perchè attenta alla salute di milioni di cittadini. Mettiamoci nei panni dei bimbi, degli anziani: è pericoloso imbavagliare la gente all'aperto con 40 gradi all'ombra, senza nessuna ragione scientifica, perchè i medici in tutta Italia dicono che all'aperto fortunatamente non si corrono più rischi". Così Matteo Salvini si è espresso sull'ordinanza relativa alle mascherine del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di un intervento alla trasmissione "Diritto e Rovescio" in onda su Rete 4.

"Perchè lo fa? Perchè gli piace andare controcorrente. Son convinto che se Draghi e la Lega dicessero che bisogna rimettersi le mascherine, lui farebbe un'ordinanza per togliere le mascherine. Scherza con la salute e con il lavoro dei campani, perchè un turista da altre città d'Italia o del mondo con l'obbligo di mascherina anche a 40 gradi e con l'impossibilità di bere un bicchiere di birra la sera in giro per Napoli o per Positano, viene qui a far vacanza? Il signor De Luca è pericoloso e va aiutato a non fare danni", ha concluso il leader della Lega.