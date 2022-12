Sanità, De Luca: "Nel 2023 recuperiamo i 220 milioni di euro che ci rubavano"

Una situazione ospedaliera in Italia "seria", e addirittura "drammatica per quanto riguarda i pronto soccorso". Vincenzo De Luca attacca il governo per come pare affronti, nella manovra economica, la questione sanità, festeggiando d'altra parte la vittoria incassata sul fronte riequilibrio del fondo del riparto sanitario nazionale.

"Non hanno fatto niente quelli di prima e non sta facendo niente il governo attuale – spiega il governatore della Campania – Nella legge di stabilità stanziano due miliardi, ma solo per l'aumento dei costi energetici se ne andrà un miliardo e mezzo. Non ci hanno ancora restituito i fondi che abbiamo impegnato per il Covid perché le Regioni hanno pagato i fondi per il Covid. Il governo ha restituito solo i due terzi, manca all'appello un altro terzo e, ovviamente, non avremo personale. Non so, sinceramente, dove intendono arrivare. Mi auguro che perlomeno avremo un'integrazione di finanziamenti per dare condizioni retributive più dignitose ai medici impegnati nell'area dell'emergenza-urgenza, cioè nei pronti soccorsi e nel 118".

"A gennaio chiuderanno dei pronto soccorso"

"Abbiamo in Italia una crisi drammatica per quanto riguarda il personale medico e ospedaliero. Sono 15 anni che nessuno programma un accidenti di niente. A gennaio – ha attaccato De Luca – avremo una situazione di difficoltà inimmaginabile in tutta Italia. Dovremo fare i conti con la chiusura di alcuni pronti soccorso perché non ci sono i medici".

Il problema dell'assenza dei medici è pressante anche nella regione che amministra lo stesso De Luca. "In Campania abbiamo fatto almeno cinque concorsi: non partecipano per l'area delle emergenze-urgenze e quando partecipano, dopo 48 ore, chiedono il trasferimento presso altre strutture ospedaliere e, ovviamente, non possiamo fare nulla per impedirlo. Bisogna prendere delle decisioni a livello nazionale – prosegue il presidente della regione – La proposta che abbiamo fatto noi è di mettere a lavorare negli ospedali i giovani laureati già dal primo anno di specializzazione. Non c'è altro da fare, altrimenti dovremmo ridurci, come qualche altra parte d'Italia, dove si pagano i medici a partita Iva, ma questo significa in prospettiva che distruggiamo la sanità pubblica perché di questo passo i medici si trasferiranno nei settori privati dove, ovviamente, guadagneranno il doppio. C'è un problema di personale che non c'è. Nessuno ha programmato l'ingresso di medici in relazione ai pensionamenti, ha considerato la mancata specializzazione e nessuno ha immaginato di integrare i trattamenti retributivi per il personale medico pubblico".

Il riequilibrio del fondo del riparto sanitario nazionale

"Nel 2023 recupereremo i 220 mln che ci rubavano fino a oggi", ha poi aggiunto il governatore sulla questione fondo sanitario. "In questi ultimi dieci giorni abbiamo avuto due grandi soddisfazioni politiche: quella sull'autonomia differenziata e l'altra ha riguardato la sanità. Per la prima volta hanno deciso di considerare anche il livello di deprivazione sociale cioè lo stato di povertà in alcuni territori e anche l'aspettativa di vita che in Campania è più bassa rispetto al resto d'Italia – ha proseguito De Luca – Abbiamo fatto almeno cinque anni di battaglia all'ultimo sangue per il riequilibrio del fondo del riparto sanitario nazionale. Da dieci anni la Campania è stata derubata ogni anno di 220 milioni di euro perché i criteri di riparto del fondo sanitario erano completamente squilibrati".

Le decisioni recenti sul riparto del fondo sanitario "ci consentirà di recuperare nel 2023 i 220 milioni di euro che ci rubavano fino a oggi. Quando in Italia si tratta di fare il riparto dei fondi è, come potete immaginare, una guerra. Nessun territorio rinuncia a nulla. La forza della Campania è che – ha concluso De Luca – abbiamo sempre proposto una linea di coerenza, non di avere di più, non vogliamo neanche la solidarietà: vogliamo che ci siano per tutti i cittadini italiani gli stessi diritti e gli stessi doveri".