De Luca sul post terremoto ad Ischia: “Malati di chiacchiere ma non è stato fatto nulla”

“Siamo malati di chiacchiere in Italia. Dopo il terremoto di Ischia si aprì un grande dibattito, ma non è stato fatto nulla, sembra incredibile”. Così sul tema dell'abusivismo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione del Green Med Symposium.

Per il governatore ''tutti i governi che si sono succeduti non hanno fatto nulla. L'unica proposta concreta è stata fatta dalla Regione Campania ma siccome era una proposta concreta, seria e praticabile non è stata presa in considerazione dal governo”.

“Ci auguriamo – ha concluso Vincenzo De Luca – che prima o poi riusciamo a fare anche cose concrete sull'ambiente oltre che demagogia”.

Il terzo condono edilizio per Ischia

Intanto soltanto pochi giorni fa Giovanni Legnini, commissario di governo alla ricostruzione post-terremoto del 2017 a Ischia, ha firmato un atto che dovrebbe semplificare le procedure d'accesso ai contributi per la ricostruzione.

I proprietari degli immobili danneggiati fruiranno di un terzo condono edilizio. Non tutto sarà concesso – il Mibact si è riservato di poter dare attraverso la Soprintendenza parere negativo agli “abusi che realmente determinano danno al paesaggio” – ma di fatto si introduce la distinzione fra abusi minori, “tollerabili”, e abusi gravi.