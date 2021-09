De Luca: "Lavoratori in nero e percettori di Rdc non preoccupati da sospensione dello stipendio se non vaccinati"

Nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha parlato anche dello stallo nella campagna di vaccinazione in Campania.

"Il dato negativo è che si è praticamente bloccata la campagna di vaccinazione. Oggi in Campania facciamo in media 17mila vaccinazioni al giorno. Si fa fatica anche per la terza dose. Una ripresa della campagna vaccinale - ha affermato il Governatore - non c'è stata neanche con le decisioni prese relativamente al Green pass. In Campania ci sono tante persone che lavorano in nero e non hanno il problema della sospensione della retribuzione se non si vaccina, così come i percettori del Reddito di Cittadinanza".