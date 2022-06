De Luca: “I problemi ci sono in tutti i pronto soccorso ma solo Napoli finisce sui giornali”

"I nostri uffici hanno verificato che le vicende che riguardano i pronto soccorso sono esplose ormai in tutta Italia, con una caratteristica singolare: che se il problema esplode al Cardarelli a Napoli, va prime pagine dei giornali; abbiamo situazioni identiche in tutta Italia, ma non ne parla nessuno. Ma ormai siamo abituati, non ci facciamo più caso".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook.