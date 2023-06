De Luca: “In Italia la politica è un circo equestre, tra Lotta continua e lo Zecchino d'oro”

"L'Italia è un grande circo equestre, soprattutto per quanto riguarda le vicende della politica". Lo ha detto Vincenzo De Luca, parlando nel corso della sua diretta Fb. "Siamo rovinati, si fa fatica a seguire le vicende della politica", ha proseguito, parlando del Pnnr "che è diventata un'avventura nei mari tropicali".

"Non c'è da trovare conforto da nessuna parte - continua il governatore - perché anche all'opposizione capita di trovare forze politiche che si presentano come una via di mezzo tra Lotta Continua e lo Zecchino d'Oro". Un attacco è stato sferrato anche al mondo dell'informazione "che non si sottopone alla fatica di conoscere le cose di cui parla, meglio parlare per sentito dire".