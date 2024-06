De Luca: “Le palle del Governo si vedranno dopo le elezioni”

La social card "annunciata dal governo Meloni a poche ore dal voto è l'ennesima illusione, una truffa mediatica di cui, come tutte le misure di questo tipo, si prevede l'attuazione fra 4-5 mesi per meno della metà dei beneficiari". A dirlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì. "Già un anno fa avevamo rilevato alcune cose singolari rispetto a questa misura: le risorse non coprono tutti i potenziali fruitori, e a un certo punto si crea una domanda che non può essere soddisfatta".

Il governatore parla di "grande illusione" da parte dell'esecutivo. "Ovviamente queste palle si concretizzano tutte dopo le elezioni, vengono rinviate tutte o a settembre o a gennaio", ha sottolineato. De Luca si è poi scagliato contro i provvedimenti che il governo ha annunciato in merito alle liste d'attesa sanitarie: "C'è un'altra palla, ma possiamo parlare in maniera appropriata di mongolfiera, di led zeppellin, di una palla grossa gettata in aria, quella relativa alle liste d'attesa. Una cosa grossa: a tre giorni dalle elezioni esce un provvedimento che da domani abbatte le liste d'attesa? una delle misure più sgangherate, truffaldine che abbia mai prodotto questo governo sgangherato e truffaldino", ha concluso.